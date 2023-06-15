Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatiflerine Hamur Makinesi Hibe Kampanyası Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Unu sizden yoğurması bizden' sloganıyla kadınların emek gücünü kolaylaştıran ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayan hamur makinesi hibe kampanyası kapsamında Antalya'da 3 kadın kooperatifine daha hamur karma makinelerini teslim etti. Kadın girişimcilere, üreticilere ve kooperatiflere desteklerini her anlamda hissettiklerini belirten kooperatif başkanları, hamur makinesi hediyesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Unu sizden yoğurması bizden' sloganıyla kadınların emek gücünü kolaylaştıran ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayan hamur makinesi hibe kampanyası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kampanya kapsamında Antalya'da 3 kadın kooperatifine daha hamur karma makinelerini teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatiflerine desteklerini aralıksız sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya genelinde ve kırsal mahallelerde ciddi bir efor gerektiren hamur yoğurma işini kolay hale getirmek için bir çok mahalle ve kadın kooperatiflerine hamur karma makinesi temininde bulunuldu. Son olarak, Antalya Merkezde yer alan Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi ve Üretimi İşletme Kooperatifi, Anka Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve 7K Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi'ne talep üzerine hamur karma makineleri teslim edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulumu gerçekleşen makinede 7K Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi üyesi Melike Kalem ilk denemeyi yaparak hamur yoğurdu. Kolaylıkla yoğurulan hamur hemen akabinde lezzetli kurabiyelere dönüştü.

"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR HEDİYE"

Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi ve Üretimi İşletme Kooperatifi Başkanı İkbal Girmen, Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği hamur karma makinesiyle hem zamandan hem de bedenen oluşan emek gücünden tasarruf edeceklerini söyledi. Girmen, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kadın girişimcilere, üreticilere ve kooperatiflere desteklerini her anlamda hissediyoruz. Bugün de bize zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak, emeğimize kıymet verdiğinin göstergesi olarak hamur yoğurma makinesi hediye etti. Bu hamur karma makinesiyle hamurumuzu artık elde yoğurmayacağız. Gerçekten elde yoğurmak hem çok yorucu hem de vakit alan bir işlemdi. Şimdi bu makineyle hızlı ve kolay bir şekilde yapacağız. Sayın Muhittin Böcek'in hem ekipman anlamında hem de eğitim anlamında birçok desteğine şahit oluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim için çok kıymetli hediyeler" diye konuştu.

"EKİPMAN DESTEĞİ İLAÇ GİBİ GELİYOR"

Hamur yoğurma makinesini teslim alan 7K Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi üyesi Melike Kalem de ilk denemeyi yaparak hamur yoğurdu. Kalem, "Daha önce küçük makinelerimiz vardı. Üretim kapasitemiz arttığı için artık eski makinelerimiz ihtiyacımızı karşılayamaz hale geldi. İnşallah bu makineyle daha çok hamurlar yoğurup hızlı bir şekilde üretime devam edeceğiz. Böylesi ekipman destekleri bizlere ilaç gibi geliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ZAMANLAMA MÜKEMMEL OLDU"

Anka Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Meral Ural ise şunları söyledi:

"Bizim işimiz hizmet işi. Hamurumuzu da kendimiz karıyorduk. Gün geçtikçe imalatımız arttı, hamur karmakta zorlanmaya başladık. Zamanlama mükemmel oldu. Bizim için çok gerekli bir makine. Desteklerinden ötürü ve her zaman kadınların yanında olduğu için Muhittin Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz."