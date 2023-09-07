Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemeye Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere verdiği desteklerin yanı sıra hayvancılığı da ihmal etmiyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, besicilerin talepleri doğrultusunda kooperatiflere yem ezme makinesi hibe ediyor. Bu desteklerle üreticilerin işleri kolaylaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı besicilerden gelen talep çizgisinde kooperatiflere yem ezme makinesi hibe ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na yem ezme makinesi talebinde bulunan S.S. Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin talebi Kırsal Kalkınma ve Kooperatif Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yerine getirildi. 100'lük yem kırma ve ezme makinesi S.S. Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu'na teslim edildi.

Kooperatif talep etti büyükşehir gönderdi

Yazır Mahallesi'nde hayvancılığa olan ilginin artmasıyla kooperatife ait yem ezme değirmeninin yetersiz kaldığını söyleyen S.S. Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, "Büyükşehir Belediyemizin hibe ettiği 100'lük makine bizimkinin neredeyse iki katı. Yazır'da hayvancılık yaygınlaşınca büyük değirmen ihtiyacı doğdu. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik. Sağ olsunlar hemen temin ettiler. Arpa, buğday ezme yapıyor. Mevcut çiftçilere sahip çıkıp işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor yoksa onlar da artık tarıma ve hayvancılığa devam etmeyecek" dedi. - ANTALYA