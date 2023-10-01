Antalya Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi Yapımına Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç girişimcileri desteklemek amacıyla Girişimcilik Merkezi kuruyor. Merkezde eğitim, danışmanlık, mentorluk gibi hizmetler sunulacak ve genç girişimcilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olunacak. Ayrıca merkezde etkinlikler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenerek girişimcilerin iş ağlarını genişletmeleri sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen gençlere ve girişimci adaylarına yönelik hizmet verecek olan Girişimcilik Merkezi'nin yapımına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç girişimcileri desteklemek amacıyla Girişimcilik Merkezi kuruyor. Bu proje ile Antalya'da yeni girişimcilerin ortaya çıkması, gençlerin fikirlerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi hedefleniyor. Girişimcilik Merkezi, eğitim, danışmanlık, mentorluk, yazılım sınıfları ve melek yatırımcılar gibi unsurları bir araya getirerek genç girişimcilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Girişimciler işlerini ileri taşıyacak

Muratpaşa Camii karşısındaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan eski İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın hizmet verdiği binada hayata geçirilen merkezde aynı zamanda girişimcilerin iş ağlarını genişletmelerine ve önemli bağlantılar kurmalarına imkan tanıyan etkinlikler, seminerler ve etkileşimli atölye çalışmaları düzenlenecek. Girişimciler, melek yatırımcılar, risk sermayesi firmaları ve sektör uzmanlarıyla buluşarak işlerini daha da ileri taşıma şansını elde edecekler.

Bölgenin ekonomik büyümesine katkı sunacak

Antalya'nın bu yeni girişimcilik merkezi, bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı ve girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleniyor. Merkezin çok yakın zamanda açılması planlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. Yılında gençlerin bugünden başlayarak güçlendirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA