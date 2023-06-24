Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi'ne büz hibe etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi'ne büz (beton boru) hibe etti. Sulama amaçlı kullanılacak büzler ile düdene akan su önlenmiş olacak ve yağmur suyu tarım arazilerinde kayıpsız kullanılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi Muhtarı Volkan Aktaş'ın talebi doğrultusunda sulama amaçlı kullanılacak büzlerin teslimatını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi'ne büz (beton boru) hibe etti. Elmalı Ovası yağış suyunu Yakaçiftlik Mahallesi üzerinden Avlan Gölü'ne taşıyan kanalın Bayralar Köprüsü kısmında kullanılacak büzler ile düdene akan su önlenmiş olacak ve yağmur suyu tarım arazilerinde kayıpsız kullanılabilecek.

Yakaçiftlik Mahalle Muhtarı Volkan Aktaş, mahallenin tarımın yoğun yapıldığı bir bölgede bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mahallelimiz tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Mahalle muhtarı olarak sulama çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bir damla suyumuzun bile israf olmasını istemeyiz. Bölgemiz bu yıl yoğun yağış aldı dolayısıyla iyi bir yağmur suyu oluştu. Bu suyu köyümüze gelen kanal sayesinde kullanabiliyoruz. Ancak Bayralar Köprüsü dediğimiz bölgede bu su düden dediğimiz oyuklardan akıp giderek kaybolmaktaydı. Başkan'ımız Muhittin Böcek'ten bu konu hakkında yardım istedik. Sağ olsunlar, bizleri kırmayarak ilgili bölgeye yerleştirilmek üzere büzlerimizi verdiler. İnşallah yağmur suyumuzu kayıpsız bir şekilde kullanacağız. Başkanımıza mahallelimiz adına teşekkürlerimi sunarım."