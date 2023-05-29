Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alaylı Mahallesi'nde çiftçilere kaolin kil dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde tarım mahsullerinin korunması ve daha iyi verim alınabilmesi için çiftçiye, kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıttı. Potansiyel hastalıklara ve zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında yaşama geçirilen destekle çiftçilerin bir sonraki üretim sezonunun daha verimli geçmesi planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde tarım mahsullerinin korunması ve daha iyi verim alınabilmesi için çiftçiye, kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıttı.

Yerelden kalkınma hamlesiyle tarımsal alanda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde avokado, zeytin ve ceviz üretimi ile geçimini sağlayan 32 çiftçiye yaklaşık 2 ton kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıttı. Potansiyel hastalıklara ve zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında yaşama geçirilen destekle çiftçilerin bir sonraki üretim sezonunun daha verimli geçmesi planlanıyor.

Avokado tarımı ile uğraşan ve artan maliyetlerden dolayı geçen yıllarda kaolin kilini almakta zorlanan Mustafa Top, "Avokado tarımı ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu kili kullandım ve faydasını görmüştüm. Artan maliyetlerden dolayı temin edemez olduk. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir hizmetinin olduğunu duydum. Sağ olsunlar irtibata geçmemizin ardından hızlı bir şekilde bize dağıtımını gerçekleştirdiler. Bu hizmeti sağlayan çalışan arkadaşlara ve başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.