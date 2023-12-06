Antalya, Burdur ve Isparta İlleri İhracatta Yükselişini Sürdürüyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatı yükselişini sürdürüyor. Batı Akdeniz'den Kasım ayında yüzde 9,5 oranında artış ile 223 milyon 886 bin 481 dolar ihracat gerçekleşti. Bu artış Kasım 2023'te ülkede genel sekreterlik bazında kaydedilen en yüksek ikinci artış oranı olarak belirlendi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da ihracat yükselmeye devam ediyor. Kasım ayında en fazla ihracat yüzde 51,66 artışla ve 20,9 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Listenin ikinci sırasında yer alan Rusya'ya yüzde 12,64 oranında gerilemeye rağmen 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Almanya'ya yüzde 18,63 oranında artışla 15,4 milyon dolar ihracat yapıldı. Kasım ayında ihracatın ciddi oranda artığı ülke ABD oldu. ABD'ye ihracatımız yüzde 50,18 oranında artışla 14,3 milyon dolar oldu. Ukrayna'ya ise yüzde 2,18 oranında artışla 11 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

"İhracatımız 30,3 milyon ABD Doları seviyesine ulaştı"

Yaş meyve sebze sektörünün ihracata ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Bölgemizin diğer bir önemli ihracat kalemi ise her zamanki gibi mermer oldu. Geçtiğimiz ay 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 31,5 artış gösteren mermer ihracatımız 30,3 milyon ABD doları seviyesine ulaştı ve 43,3 milyon ABD dolarlık maden metal sektörümüz içinden önemli bir pay sahibi oldu. Bu iki sektörü ise aylık 30 milyon sınırına yaklaşan Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri ihracatı takip etti" sözlerine yer verdi.

"447 milyon 708 bin 239 dolarla maden ve metaller sektörü oldu"

Bölgeden 11 aylık dönemde gerçekleşen ihracat rakamları hakkında bilgi veren Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Yüzde 3,16 oranında artışla 2 milyar 403 milyon 515 bin 977 ABD doları seviyesine ulaşılmış oldu. İhracatını yüzde 30'a yaklaşan bir artışla 750 milyon ABD doları çıtasının üzerine taşıyan yaş meyve sebze sektörü bölge tarımının da itici gücü olmayı sürdürdü. Sektörümüzün yılı yaklaşık 850 milyon dolar ihracatla kapatması bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 11 aylık dönemde 2 bin 613 firmamız ihracat gerçekleştirirken, ihracat yapılan ülke sayısı 173 oldu. 11 aylık dönemde en fazla ihracatı yapan ikinci sektörümüz 447 milyon 708 bin 239 dolarla maden ve metaller sektörü oldu. Sektörün yılı yarım milyar dolar ihracatla kapatması beklenirken, ilk 7-8 aylık döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen doğal taş ihracatımız yüzde 10,7 artışla 287,5 milyon ABD doları seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.

Ümit Mirza Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Listenin üçüncü sırasında yüzde 10,8 oranında ihracat artışı ve 300 milyon 285 bin 102 dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Dördüncü sıradaki kimya sektörümüz geçen yıla yakın bir performans ile 235 milyon 57 bin 174 dolar, beşinci sıradaki demir ve demir dışı metaller sektörümüz ise yüzde 26,5 oranında gerileme ile 86 milyon 632 bin 54 dolar ihracat gerçekleştirdi."

Bölgeden 11 aylık dönemde en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını belirten Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Çin'e yapılan ihracat geçen yılın 11 aylık dönemine kıyasla yüzde 32,41 oranında arttı ve 223 milyon 214 bin 336 dolar oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan Almanya'ya ise yüzde 17,33 oranında artışla 206 milyon 9 bin 465 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgemizin önemli pazarlarından olan Rusya'ya yüzde 15,37 oranında artışla 197 milyon 403 bin 356 dolar ihracat gerçekleşti. Birleşik Devletler'e gerçekleşen ihracat geçtiğimiz yıla yakın bir seviyede kaldı ve 113 milyon 396 bin 243 dolar oldu. Toparlanmanın devam ettiği Ukrayna pazarına ise yüzde 27,36 oranında artış ile 112 milyon 939 bin 698 dolar ihracat yapıldı" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA