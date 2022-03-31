BEDAŞ'tan İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bakım ve onarım saatlerine Ramazan düzenlemesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Ramazan ayı boyunca tüketicilerin enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintileri iftar ve imsak vakitlerine göre yeniden belirledi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ramazan'ın başlamasından bir gün önce 1 Nisan Cuma günü itibarıyla devreye alacağı uygulamayla, iftar ve imsak saatlerini kapsayan 19.30-05.30 arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olmayan hiçbir kesinti yapmayacak.

Düzenleme kapsamında, gün içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan kesintiler de en geç saat 15.00 itibarıyla sonlandırılacak. Elektrik enerjisi tedarikinin güvenli bir şekilde sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise 05.30 -10.00 arasına kaydırılacak.

Elektrik dağıtımında planlı kesintiler, ileride daha büyük çaplı kesintilerin önünü geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak, artan tüketime yanıt üretebilmek için yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir zorunluluk olarak gündeme geliyor.

BEDAŞ, ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak, artan tüketime yanıt üretebilmek için yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları esnasındaki planlı kesintiler hakkında tüketicileri önceden SMS ile bilgilendiriyor.

Şirket, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalması adına yıl içinde planlı elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarını yüzde 80 gece 00: 00-06: 00 arasında gerçekleştiriyor ancak alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmalarının teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gün içi saatlerde yapılması gerekiyor.