Akdeniz'de av yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Balıkçı Barınağı'nda balık mezadı yapıldı. Kurban kesilip, dualarla başlanan mezadı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Başkan Uysal, Akdeniz'de av yasağının kalkmasının ardından 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılarla bir araya geldi. Uysal, gün daha ağarmadan Antalya - Kemer yolunda bulunan Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balık mezadını yaptı. Mezat öncesi kurban kesilip dualar edilirken Başkan Uysal, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Uysal, "Balık önemli bir besin. Ekonomik şartlar zor. İmkanı olan herkes balık yiyebilmeli" dedi. Uysal, herkesin balık yiyebilmesi için belediye tesislerinde uygun fiyatlarla hizmet sunduklarını da sözlerine ekledi.

Günün ilk saatlerinde gerçekleştirilen balık mezadında, taze deniz mahsullerini almak isteyenler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Kasa kasa balıklar gün doğmadan satılırken, kilolarca ağırlıktaki lagos balığını kucağına alan Başkan Uysal, "Bu balığın Antalya'daki ismi Grida. Yerli balıktır. En lezzetlisi bizde" dedi. - ANTALYA