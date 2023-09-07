Antalya ASAT, Korkuteli'de Güneş Enerjisi Santralleri Kurdu

Antalya Su ve Atık Su (ASAT) İdaresi, Korkuteli ilçesinde 4 adet güneş enerjisi santrali kurarak yılda 8,5 milyon kW saat elektrik enerjisi üretecek. Projelerin maliyeti düşürmesi ve çevreye olan olumlu etkisi vurgulandı.

Antalya Su ve Atık Su (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğünce Korkuteli ilçesinde ikisi daha tamamlanarak sayıları 4'e çıkarılan güneş enerjisi santrallerinde (GES), yılda yaklaşık 8,5 milyon kW saat elektrik enerjisi üretilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT tarafından Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde yaklaşık 54 dönüm arazide kurulan 4 GES projesi tamamlandı. İlk ikisi 2020 ve 2022 yıllarından devreye alınan projelerden diğer ikisi de bu yıl üretime geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Enerji Sistemleri Mühendisi Elif Demir, ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ve atık su hizmetlerini eksiksiz ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için büyük oranda elektrik enerjisi tükettiğini belirtti.

Elektrik enerjisi maliyetlerini düşürebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri planlandığını anlatan Demir, hazırlanan 4 projenin de elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Maliyetin düşürülmesi açısından projelerin büyük önem arz ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Korkuteli Bozova'da hayata geçirilen her biri 1 Megawat gücünde olan 4 GES tesisi ile yılda yaklaşık 8,5 milyon kW saat elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Bu da yılda en az 15 milyon lira ekonomik katkı anlamına geliyor. Bu sayede ASAT Genel Müdürlüğü'nün elektrik enerjisi maliyetlerinin düşürülmesi, elde edilen ekonomik faydanın hizmetlere ve birim maliyetlerine olumlu yönde yansıması hedefleniyor."

Demir, 4 GES ile yılda yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunun engellenmiş olacağını da belirtti.