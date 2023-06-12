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Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ihaleleri eylül ayına ertelendi

Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ihaleleri eylül ayına ertelendi

Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin eylül ayına ertelenmesine karar verdi. İhalelerin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Antalya - Alanya ile Ankara - Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin eylül ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ve 16 Haziran'da yapılması planlanan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait ihalenin yeni tarihi 15 Eylül 2023 saat 10.30 olarak belirlendi.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait ihalede de daha önce 15 Haziran olarak ilan edilen tarih, 14 Eylül 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

Kırıkkale Antalya Ankara Eylül Ekonomi Haberler

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