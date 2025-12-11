Haberler

Rus ve Avrupalı turistler yılbaşına Antalya'da girecek

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen turizm şehirleri arasında yer alan Antalya, 2025 yılına girmeye hazırlanırken, yılbaşı dönemi için rezervasyonlar hızla devam ediyor. Turizmci Hamit Kuk, 31 Aralık akşamı tesislerde yüzde 90'a varan doluluk beklediklerini ifade etti.

Dünyanın en çok ziyaret edilen turizm şehirleri arasında yer alan Antalya, 2025 yılını savaşlara ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen kayıpsız tamamlamaya hazırlanıyor. Yılbaşı için rezervasyonların sürdüğünü belirten turizmci Hamit Kuk, "31 Aralık akşamı açık olan tesislerimizin önemli bir bölümünde yüzde 90'lara ulaşan doluluk bekliyoruz" dedi.

Dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya, ağırladığı turist sayısıyla dünyanın ilk 10 şehri arasında yer almayı sürdürüyor. Kasım ayında 152 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlayan kentte yılın ilk 11 ayında en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırayı alırken, onu Almanya, İngiltere ve Polonya takip etti. Bu ülkelerin ardından Antalya'yı en çok tercih edenler yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oldu.

"17 milyon turist Antalya için son derece iyi bir rakam"

2025 yılını değerlendiren turizmci Hamit Kuk, "2025 yılına beklentilerimiz yüksek başlamıştı. Yılın ilk altı ayında oldukça zorlandık ancak haziran ayından sonra işler yoluna girmeye başladı ve sezonu sayısal anlamda iyi kapattık diyebiliriz. Maliyetler yüksek olduğu için kazançlar beklediğimiz seviyede olmasa da 17 milyon turist bandında yılı tamamlayacak olmak, Antalya için oldukça iyi bir sonuç. Dünyada en fazla turist ağırlayan şehirler sıralamasında bu yıl yine ilk 10 içerisindeyiz. Geçen yıl ilk 5'teydik, bu yıl da yerimizi korumamız önemli bir başarı" dedi.

Yılbaşı için yüzde 80-90 doluluk bekleniyor

Antalya'nın yılbaşı döneminde özellikle Avrupa pazarından ve Rusya'dan talep almaya devam ettiğini belirten Kuk, rezervasyonların sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yılbaşı öncesi Antalya'ya özellikle Avrupa pazarından ve Rusya'dan gelen yolcularımız var. Büyük ölçüde yılbaşını Antalya'da geçirecekler. Şu an erken olmakla birlikte önümüzdeki iki haftada rezervasyonların yoğunlaşmasını bekliyoruz. 31 Aralık yılbaşı akşamı açık olan tesislerimizin önemli bir kısmı dolu olacak gibi görünüyor. Özellikle sanatçı programı olan otellerde doluluk daha hızlı ilerliyor. Genel ortalama da yüzde 80'in üzerinde, hatta yüzde 90'a yaklaşan bir doluluk bekliyoruz. Bu da kış periyodu için oldukça iyi bir rakam." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
