Antalya, 2025 Ekim'inde Rekor Turist Ağırladı

Antalya, 2025 Ekim'inde Rekor Turist Ağırladı
Güncelleme:
Antalya, 2025 yılı Ekim ayında 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Almanya en çok turist gönderen ülke olurken, Rusya ve İngiltere de takip etti.

Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bir aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülke, 639 bin 445 ziyaretçiyle Almanya oldu. Rusya Federasyonu 583 bin 4 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, İngiltere 182 bin 201 ziyaretçiyle üçüncü oldu. İngiltere'yi 140 bin 829 ziyaretçiyle Polonya, 65 bin 233 ziyaretçiyle Hollanda, 50 bin 920 ziyaretçiyle Litvanya, 48 bin 904 ziyaretçiyle Ukrayna, 39 bin 276 ziyaretçiyle İsviçre, 24 bin 729 ziyaretçiyle Belarus ve 24 bin 79 ziyaretçiyle Danimarka izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 8, Rusya Federasyonu yüzde 12, Polonya yüzde 6, Litvanya yüzde 14, Ukrayna yüzde 17 ve İsviçre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Bu artışlar, Antalya'nın farklı pazarlardaki güçlü konumunu ve talep çeşitliliğini ortaya koydu. Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 4 Ekim Cumartesi günü 93 bin 403 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu rakam ekim ayları içinde bugüne kadar en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim döneminde 16 milyon aşıldı

2025 yılının on aylık verilerine göre Antalya'ya gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937 oldu. Bu dönemde 3 milyon 889 bin 889 kişiyle Rusya Federasyonu en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Almanya 3 milyon 342 bin 550 kişiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 475 bin 24 kişiyle üçüncü oldu. İngiltere'yi 1 milyon 248 bin 756 ziyaretçiyle Polonya, 453 bin 867 ziyaretçiyle Hollanda, 413 bin 28 ziyaretçiyle Ukrayna, 410 bin 667 ziyaretçiyle Romanya, 368 bin 255 ziyaretçiyle Kazakistan, 287 bin 381 ziyaretçiyle Çek Cumhuriyeti ve 242 bin 399 ziyaretçiyle Litvanya takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
