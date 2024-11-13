Antalya, 17 Milyon Turist Hedefine Adım Adım Yaklaşıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, kente 10 aylık dönemde geçen yıla göre 1 milyon 200 bin daha fazla turist geldiğini belirterek, "Antalya için belirlediğimiz 17 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz." dedi.

Derneğin geleneksel aylık toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, "Konaklama Sektöründe Siber Güvenlik" önlemleri değerlendirildi, turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin geleceğini şekillendirecek gençlere önem verdiklerini söyledi.

Toplantılarda turizm fakültesi öğrencilerine de yer vererek, fikirlerini dinlediklerini, sorularını yanıtladıklarını anlatan Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Turizmde personel istihdamı için POYD yönetimi olarak önümüzdeki aylarda Anadolu'daki 11 ili ziyaret etmek istiyoruz. Öncelikli olarak deprem bölgesindeki otelcilik okullarını ve üniversiteleri ziyaret edip, hem derneğimizi anlatmak hem de mesleğimizin güzelliklerini özendirecek şekilde onlarla paylaşmak istiyoruz. Bizim turizmde devrim yapma zamanımız bitti, evrim yapma zamanımız geldi. Bu konuda gençlerimizi oyunun içine sokmaya çalışıyoruz. Erken yaşta turizmin içinde olmaları çok önemli."

"Erken rezervasyonlar iyi gidiyor"

Saatçioğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde turizm bölümü okuyan 50 öğrenciyle de her toplantıda bir araya gelerek, fikirlerini aldıklarını vurguladı.

Antalya'ya gelen turist sayısının istedikleri hedef doğrultusunda olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Antalya'ya 30 Ekim itibarıyla 16 milyon 131 bin 847 turist gelmiş olması çok sevindirici. 10 aylık dönemde geçen seneye oranla 1 milyon 200 bin kişi fazla geldi. Antalya için belirlediğimiz 17 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Saatçioğlu, erken rezervasyonların da iyi gittiğini, İngiltere'den gelen sonuçlara göre umut verici bir 2025 sezonu öngördüklerini sözlerine ekledi.