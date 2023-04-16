Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, "Deprem bölgesinde 800 bin ampute var. Kolunu bacağını yitirmiş insanlar var. Zor bir hayat herkes için bundan sonra." dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, "Deprem bölgesinde 800 bin ampute var. Kolunu bacağını yitirmiş insanlar var. Zor bir hayat herkes için bundan sonra." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çinçin, bütün hastane altyapısının çöktüğünü, sahra hastanelerinin kurulduğunu, binlerce insanın bu yatırımlar sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Hemen hemen 10 ilin yaşadığı afet kadar Antakya merkez ve çevresinde bir yıkımın söz konusu olduğunu belirten Çinçin, "Zincirleme olaylar var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum her platformda ancak şu gerçek var; Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı bence teşvik süper teşvik paketi içine almak lazım." diye konuştu.

Çinçin, şunları kaydetti:

"Çünkü buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an uyguladığı 6. bölge olan cazibe merkezleri gibi projeler Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın ayağa kalkması için yeterli projeler değil. Bunların daha üst paketlerle desteklenmesi lazım. Çok fazla göç verdik. Bu göçün önemli bir bölümü kalifiye işçi göçü vermiş durumdayız.

Bunların tekrardan tersine göç olması için teşvik olması gerekiyor. Bu çalışanların maaşlarıyla en azından stopaj, SSK primlerinin çalışanlara ödenmesi gibi barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Evet bir seferberlik var. Çok sayıda konteyner kent kuruluyor. Buralarda izah edebildik mavi ve beyaz yakalılara da yer verecekler. Özellikle İstanbul Sanayi Odası'nın kurduğu kısımda bu olacak. Ancak organize sanayilerde yıkım az yüzde 97 sağlıklı bir yapı var."

"Binalar ayakta ancak iş insanları hayatını kaybetmiş, ortakları hayatını kaybetmişler, kredi itibarları yitirilmiş, teminat verdikleri gayrimenkulleri kaybetmişler finansa erişimde fazlasıyla sorun yaşamaktalar bunları aşmak lazım." diyen Çinçin şunlara dikkati çekti:

" Ancak küçük sanayi sitelerimiz 2 bin 400 işyerinden ibaretti. Bunun yaklaşık 1400'ü yıkılmış durumda. Daha doğrusu yıkımın ötesinde yok oluş öyküsü var. İnsanlar hem sermayesini, iş yerini, iş makinalarını, binek otomobillerini kaybetmiş durumdalar. Bunlara yönelik teşvik lazım.

Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim süreci girdi. Siyasette vaatler var olması da doğru ancak aracı pert olmuş binlerce hemşehrim var. Neden bunlara bir kereye mahsus ÖTV'siz araç alma hakkı tanınmasın. Bunun ötesinde iş makinalarını kaybeden sermayesini kaybeden insanlar var."

Çinçin, evini, işini, eşini, dostunu, akrabasını yitirmiş, ziynet eşyalarını kaybetmiş bir kişi değil binlerce kişinin olduğunu belirtti.