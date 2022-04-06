Antakya Ticaret Borsası
AA - Erdal Türkoğlu - Ekonomi
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Antakya Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,25 liradan satıldı.
Antakya Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,25
|4,25
|Limon
|Kg
|3,00
|4,00
AA / Erdal Türkoğlu - Ekonomi
Antakya, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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