Antakya Ticaret Borsası
AA - Erdal Türkoğlu - Ekonomi
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Antakya Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 2 liradan satıldı.
Antakya Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Soya (elek altı)
|Kg
|7,00
|7,00
|Pamuk yağı
|Kg
|28,90
|28,90
|Limon
|Kg
|2,00
|2,00
AA / Erdal Türkoğlu - Ekonomi
Antakya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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