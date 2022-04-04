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Antakya Ticaret Borsası

AA - Erdal Türkoğlu - Ekonomi
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Antakya Ticaret Borsası

Antakya Ticaret Borsası'nda susamın kilogramı en yüksek 25,51 liradan satıldı.

Antakya Ticaret Borsası'nda susamın kilogramı en yüksek 25,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
Susam (ithal)Kg20,5225,51
Pamuk yağıKg27,8028,50
LimonKg3,004,50

AA / Erdal Türkoğlu - Ekonomi

Antakya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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