Antakya Ticaret Borsası
AA - Erdal Türkoğlu - Ekonomi
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Antakya Ticaret Borsası'nda susamın kilogramı en yüksek 25,51 liradan satıldı.
Antakya Ticaret Borsası'nda susamın kilogramı en yüksek 25,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Susam (ithal)
|Kg
|20,52
|25,51
|Pamuk yağı
|Kg
|27,80
|28,50
|Limon
|Kg
|3,00
|4,50
AA / Erdal Türkoğlu - Ekonomi
Antakya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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