Anta Sports, İlk Yarıda Gelir ve Karını Artırdı

Çin'in önde gelen spor giyim üreticisi Anta Sports, bu yılın ilk yarısında hem gelir hem de karda çift haneli büyüme bildirdi. Anta'nın yarı yıl verilerine göre grup geliri 29,6 milyar yuana ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artış gösterdi.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Anta genel merkezinde bir atölyede ayakkabı üreten işçiler, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

FUZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen spor giyim üreticisi Anta Sports, bu yılın ilk yarısında hem gelir hem de karda çift haneli büyüme bildirdi.

Anta'nın yarı yıl verilerine göre grubun geliri 29,6 milyar yuana (yaklaşık 4,1 milyar ABD doları) ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artış gösterdi. Bu rakam, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 100,2 artış anlamına geliyor.

Anta markasının grup gelirine katkısı yaklaşık 14,2 milyar yuan olurken, Fila markası 12,2 milyar yuan katkı sağladı.

Fujian merkezli şirketin ilk altı aydaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak yaklaşık 5,3 milyar yuana yükseldi. Grubun faaliyet kar marjı ise söz konusu dönemde yüzde 25,7'ye yükseldi.

Anta, Xtep ve Li-Ning gibi Çinli spor giyim işletmeleri, Kış Olimpiyatları ve Çinli genç tüketiciler arasında artan cazibeleri sayesinde 2022 yılında önemli büyüme kaydetti. Anta'nın tüm yıllık geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 53,65 milyar yuana ulaştı.