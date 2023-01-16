Anpa Gross'tan İstanbul Pendik'te alışveriş şöleni

Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi ANPA GROSS'un İstanbul Neomarin AVM'de 5. şubesini açmasının ardından Pazar günü dev markette tam bir izdiham yaşanıyor. Açılışın 2. gününde büyük indirimlerden yararlanmak isteyen İstanbul halkı, kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Pendik halkı, ANPA GROSS'un indirimlerinden son derece memnun.

5. şubesini 14 Ocak 2023 tarihinde Cumartesi günü Neomarin AVM'de hizmete açan ANPA GROSS'a İstanbul Pendik halkı yoğun ilgi gösteriyor. Açılışın 2. gününde bölge halkı ANPA GROSS önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Pendik Neomarin AVM'de hizmete giren ANPA GROSS'un süper indirimlerinden artık İstanbul Pendik halkı da yararlanıyor.

PENDİK'TE ALIŞVERİŞLER DÜĞÜN HAVASINDA GEÇİYOR

ANPA GROSS ile artık Pendik'te alışverişler düğün havasında geçiyor. Büyük indirimlerden İstanbul Pendik halkının yararlandığı ANPA GROSS'ta halk alışveriş yapıyor, kasalarda uzun kuyruklar oluşuyor. ANPA GROSS'tan alışveriş yaparak, büyük indirimlerden yararlanmak isteyen bölge halkı, Pendik'e akın ediyor. İstanbul'da herkes ANPA GROSS'a gidiyor. Neomarin AVM'de hizmete giren ANPA GROSS'ta 10 günlük süper indirim insanları mutlu etmişe benziyor. İlk günkü kalabalık ve izdiham artarak devam ediyor.

ANPA GROSS İLE ALIŞVERİŞ ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

ANPA GROSS'un yeni şubesini Pendik Neomarin AVM'de açmasıyla birlikte bölgede alışveriş anlayışı tamamen değişti. Rekabetin büyüdüğü market sektöründe ANPA GROSS, enflasyonla mücadelede halkın yanında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 40 bin çeşit üründeki dev indirimler bölge halkını da son derece sevindirdi.

"İNDİRİM VE KAMPANYALARIMIZ SÜRECEK"

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, ANPA GROSS'un şube sayısının Neomarin AVM'deki şube ile birlikte 5'e, istihdam sayısının ise bin 500'e ulaştığını söyledi. Fatma Bozdağ, "Türkiye'nin metrekare verimliliği açısından en verimli ve iyi mağazalarına sahibiz. Minimum maliyetlerle tüketiciyi buluşturuyoruz. 40 bin ürün çeşidine sahibiz, 360 gün indirim ve kampanyalarımıza devam edeceğiz. Metrekare verimliliği olarak Türkiye'de 1 numarayız, kaliteli ürünleri hesaplı satış politikasıyla Türkiye'de zirvede yer alıyoruz. Türkiye'de enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.