Anpa Gross AVM'den sözleşmesi devam eden iş yerlerine 'boşaltın' tebligatı

Anpa Gross AVM'den sözleşmesi devam eden iş yerlerine 'boşaltın' tebligatı
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Anpa Gross AVM'den sözleşmesi devam eden iş yerlerine 'boşaltın' tebligatı
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Anpa Gross AVM'den sözleşmesi devam eden iş yerlerine 'boşaltın' tebligatı Mağdur olan esnaf ve çalışanlar eylem yaptı, AVM yönetiminin geri adım atmasını istedi Gaziantep'te faaliyet gösteren Anpa Gross 27 AVM, sözleşmesi biten kiracı esnafla birlikte sözleşmesi devam eden esnafa da iş...

Anpa Gross AVM'den sözleşmesi devam eden iş yerlerine 'boşaltın' tebligatı

Mağdur olan esnaf ve çalışanlar eylem yaptı, AVM yönetiminin geri adım atmasını istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te faaliyet gösteren Anpa Gross 27 AVM, sözleşmesi biten kiracı esnafla birlikte sözleşmesi devam eden esnafa da iş yerlerini 60 gün içerisinde boşaltmaları için tebligat gönderdi. Anpa Gross 27 AVM'nin zorla iş yerlerini boşaltmalarını istediğini söyleyen esnaf, pankartlar, dövizler ve düdüklerle eylem yaparak geri adım atılmasını istedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda faaliyet gösteren Anpa Gross 27 AVM, sözleşmesi biten kiracı esnafla birlikte sözleşmesi devam eden esnafın bazılarına da iş yerini 60 gün içerisinde boşaltmaları için tebligat gönderdi. Aldıkları boşaltma tebligatı ile neye uğradıklarını şaşıran esnafın AVM yönetimiyle anlaşmak için görüşme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

AVM yönetiminden kimse ile görüşemeyince eylem yaptılar

AVM yönetiminden kimse ile görüşemediklerini, kimsenin kendilerini muhatap almadığını söyleyen esnaf, son çareyi eylem yapmakta buldu. AVM girişinde toplanan esnaf, aileleri ve çalışanlar, mağdur olduklarını belirterek AVM yönetimini protesto etti. Anpa Gross 27 AVM'nin zorla iş yerlerini boşaltmalarını istediğini söyleyen esnaf, ellerindeki pankartlar, dövizler ve düdüklerle eylem yaparak geri adım atılmasını istedi.

"İş yerlerimiz daha yüksek fiyatlara başkalarına kiraya verilecek"

Esnaf adına açıklama yapan mobilyacı Serdar Kılıçalp, "Biz yıllardır bu AVM'de hizmet vermekteyiz. Geçtiğimiz yıl AVM yönetimi Anpa Gross'a geçti. Anpa Gross ile bizim bulunduğumuz alanın yönetimi Eskici Çarşı kendi arasında anlaşmış. Sonrasında da 25 tane iş yerini 60 gün içinde boşaltmamızı istiyorlar. Biz bu sürede tedarik zincirimiz olduğu için mağazamızı boşaltamayız ve geleceğe dönük plan yapamayız. Biz AVM yönetimi ile tekrar anlaşmak istiyoruz. Burada neredeyse mağdur 500 aile var. AVM yönetimine ulaşamıyoruz, telefonlara cevap verilmiyor. İş yerlerimiz daha yüksek fiyatlara başkalarına kiraya verilecek. Burada olan esnaf olarak burası önce bizim hakkımız. Biz mağduriyetimizin giderilmesini ve şartlar oluşursa sözleşmemizin devam etmesini istiyoruz. İlla bizi burada çıkarmak istiyorlarsa da bize hukuki, vicdani ve ticari anlamda makul bir süre tanınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Ekonomi
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