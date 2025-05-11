Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Annelik ve İş Yaşamı: Dengenin Önemi

Annelik ve İş Yaşamı: Dengenin Önemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IC Holding Operasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Analitiği Müdürü Zeynep Okur Baysal, annelik ile iş yaşamını bir arada yürütmenin gerektirdiği dengeyi ve özveriyi vurguladı. Hibrit çalışma sisteminin sağladığı avantajlarla daha fazla zaman geçirebildiği çocuğu ve iş hayatındaki rolünü anlattı.

IC Holding Operasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Analitiği Müdürü Zeynep Okur Baysal, annelik ile iş yaşamını bir arada sürdürmenin günlük hayatta denge, özveri ve anlayış gerektirdiğini belirterek, her iki rolün de öncelikleri yeniden tanımlamayı zorunlu kıldığını söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Baysal, profesyonel yaşamla özel hayat arasında kurduğu dengeyi, kurumsal desteklerin bu süreçteki etkisini ve annelik tecrübesinin kendisine kattıklarını anlattı.

Hem annelik hem de profesyonellik rollerini "güç, sabır ve bolca sevgi" karışımı olarak tanımlayan Baysal, gün içinde odağını sürekli yenilediğini belirterek, "İşteyken işe, evdeyken çocuğuma odaklanıyorum. Bu dengeyi sağlamak her zaman kolay olmuyor. Bazen yetersiz hissettiğim anlar da oluyor, böyle durumlarda mükemmel olmak zorunda olmadığımı kendime hatırlatıyorum." dedi.

"Kaliteli zaman, geçirilen süreden çok içeriğiyle ilgili"

Baysal, iş temposuna rağmen çocuğuyla verimli zaman geçirmeye özen gösterdiğini, akşamları telefon ve televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bırakarak nitelikli vakit geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuğuyla hafta sonları birlikte kahvaltı hazırlamak, resim yapmak, parka gitmek veya film izlemek gibi ortak ritüeller oluşturduklarını dile getiren Baysal, tiyatro ve arkadaş buluşmalarıyla da kendine zaman ayırmaya çalıştığını anlattı.

Baysal, "Annelik ile iş yaşamını bir arada sürdürmek, günlük hayatta denge, özveri ve anlayış gerektiriyor. Her iki rol de öncelikleri yeniden tanımlamayı zorunlu kılıyor." dedi.

Baysal, kurumsal hayatın anneliğe etkilerine de değinirken, salgınla uygulamaya giren hibrit çalışma sisteminin kendisi için büyük bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğum izninden sonra hibrit çalışma sayesinde çocuğumla daha fazla vakit geçirme şansım oldu. Ofise döndüğümde ise bir ihtiyacı olduğunda yöneticilerime bunu rahatlıkla ifade edebilmek ve anlayışla karşılanmak benim için büyük bir konfor."

Şirketin sunduğu "Reflex" çalışma modeliyle her yılın ağustos ayında hem yıllık izin hem de hibrit çalışma imkanı sağlandığını belirten Baysal, böylece yaz aylarında ailesiyle daha uzun zaman geçirebildiğini vurguladı.

Baysal, IC Holding'in doğum sonrası kadın çalışanlara, çocukları 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sunduğunu aktararak, iş yerlerinde yer alan emzirme odalarının da annelere fiziksel ve duygusal açıdan güvenli alanlar sağladığını söyledi.

İş hayatındaki özverili tutumuyla çocuğuna daha iyi bir rol model olabildiğini dile getiren Baysal, "Bazen oyun oynarken 'anne ben toplantıdayım' diyerek beni taklit ediyor. Bu, hem eğlenceli hem de beni nasıl dikkatle izlediğini gösteren bir an. Bence beni güçlü ve sorumluluk sahibi biri olarak görüyor. İşe ve emeğe saygı duymasını görmek beni hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.