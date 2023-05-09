Anneler için 51 tır çiçek hazır

Bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklarını yapmaya başlayan çiçekçi esnafı, laleden güle, orkideden saksıya kadar çeşit çeşit çiçekle dükkanlarını süslemeye başladı.

Bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklarını yapmaya başlayan çiçekçi esnafı, laleden güle, orkideden saksıya kadar çeşit çeşit çiçekle dükkanlarını süslemeye başladı.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 14 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Sektörün, üreticisinden satıcısına kadar bir ay önceden hazırlığa başladığına dikkati çeken Çimen, bu güne özel 16 tır çiçek ithalatının gerçekleştiğini, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 35 tırın ülke içinde sevkiyatının yapıldığını belirtti.

Çimen, Anneler Günü'nde en çok tercih edilenin lale, gül, kazablanka, orkide ve saksı çiçeği olduğunu ifade ederek, "Esnafımız hem ithal hem yerli, kesme çiçek dediğimiz lale, gül, kazablanka, orkide ve saksı çiçeğini alarak dükkanlarında hazırlıklara başladı." dedi.

"Çiçekçi esnafı fırsatçı değil"

Anneler Günü'nde çiçek fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağına dikkati çeken Çimen, şunları kaydetti:

"Bugün dükkanlarımızda çiçek fiyatları neyse, özel günlerde de aynıdır. Hatta mevsim itibarıyla fiyatlarda düşme bile söz konusu çünkü bahar mevsimindeyiz ve bu mevsim çiçeğin bol olduğu bir mevsimdir. Bu nedenle şu anda dükkanlarımızda sattığımız çiçekler, kışın sattığımız çiçeklerden daha ucuz olacaktır. Biz çiçeği bir gün değil, her gün satmak istiyoruz. Bizim amacımız çiçeği sevdirmek. Çiçekçi esnafı fırsatçı değil. Özel günlerde fırsatçılık yaparak çok para kazanmayı amaçlamıyoruz."

Gülün tanesi 15 liradan başlıyor

Çimen, Anneler Günü'nde her bütçeye uygun çiçek bulunabileceğini dile getirerek, "Bugün dükkanlarımızda orkideler 400 ila 700 lira arasında, gülün tanesi ise 15 ila 50 lira arasında satılır. 10 liraya da bir karanfil bulabilirsiniz." dedi.

Çiçeğe verilen paranın israf olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Çimen, "Çiçek bir tarım ürünüdür. Üreticisinden satıcısına 1,5 milyon kişi, bu sektörden ekmek yiyor. KDV'sini veriyor. Bugün Hollanda'yı Hollanda yapan çiçektir. Dolayısıyla bu sektöre sahip çıkılması lazım. Bu nedenle sektörü ve esnafı ayakta tutmak için de çiçeğin dükkancıdan alınması gerekiyor." diye konuştu.

-"Seyyar çiçekçilere izin verilmemeli"

Çimen, özel günlerde herkesin çiçek satmaya başladığını belirterek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ile Anneler Günü'nün aynı güne denk geldiğini hatırlattı. Çimen, okul önlerinde seyyar çiçekçilerin satış yapacağı ihtimaline dikkati çekerek, seyyar çiçekçilere izin verilmemesi yönündeki taleplerini ilgili kurumlara bildirdiklerini aktardı. Çimen, şunları söyledi:

"Özel günlerde yaşadığımız en önemli sorun herkesin çiçek satmaya başlaması. Fakat bu işi yapan esnaf, o gün için ciddi yatırımlar yapıyor. Oysa seyyar bir çiçekçiye bizim oda olarak müdahale etmemiz mümkün olmaz. Bunun önüne geçecek belediyelerdir. Belediyelere yazı yazarak, esnafımızı mağdur etmemeleri adına seyyar çiçekçilere izin verilmemesi yönünde talebimizi ilettik."

Tüketicilere, "kaliteli çiçek" alınması yönünde tavsiyede bulunan Çimen, "Bu nedenle çiçek dükkanlarından çiçek alınması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bir şikayetiniz olduğunda, çiçeği aldığınız çiçekçi muhatabınız olur." ifadelerini kullandı.

Çimen, sektörde ihracatın da her geçen yıl arttığını belirterek, geçen yıl 130 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını, bunu 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.