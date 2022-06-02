Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi'nin yeni durağı Eyüp oldu - Haberler

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Çocuklar bizim yarınlarımız, güçlü bir gelecek için sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Bu nedenle çocukluk çağından itibaren doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan propolis, polen ve diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme gelişme ve bağışıklık için mutlaka beslenme planında yer almalı." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi Beyoğlu, Başakşehir, Fatih ve Sancaktepe'den sonra bu kez Eyüp'te düzenlendi.

Eğitimde, Samancı, Anadolu arı ürünlerinin farkı ve sağlıklı beslenmedeki yerini, Dr. Ender Saraç sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocukların gelişimindeki önemini anlattı.

Bilgilerin paylaşıldığı halka açık eğitime Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda misafir katıldı.

Köken, belediye olarak Eyüp'lü kadın ve çocukların sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi eğitim toplantıları yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Samancı ise 20 yılı aşkın süredir arı ürünleri üzerine çalıştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Propolisle tanışmama vesile olan olay ise çocuğumun bağışıklık sisteminde yaşadığım bir talihsizlikti. İlk çocuğum, bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalık nedeniyle, çok sık ateşleniyordu ve buna bir çare bulunamıyordu. Doktorumuz, bağışıklık sistemini güçlendirmek için propolis ve arı sütü tavsiyesi verince, bu ürünleri aramaya başladık. Ancak arıcılarımızın, yerli propolis üretmediklerini öğrendik. Ben de literatürlerden yaptığım araştırmalar sonucunda, balmumuyla karışık halde olan ham propolisin sıvı forma dönüşüp özütlenmesi gerektiğini gördüm.

Sonrasında kendi özütlediğim propolisi çocuğuma vermeye başladım ve 6 ay sonra, bağışıklık hücrelerinin sayısının iki katına çıktığını bizzat gözlemledim. Ben, bu doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin diye, ülkemizde de üretmeye karar verdim.

Çocuklar bizim yarınlarımız, güçlü bir gelecek için sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Bu nedenle çocukluk çağından itibaren doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan propolis, polen ve diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme gelişme ve bağışıklık için mutlaka beslenme planında yer almalıdır."

Anadolu propolisinin içeriğinde bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin desteklemesinde oldukça etkili olduğunu aktaran Samancı, Anadolu propolisinin çocuklarda görülen bronşit, bronşiyolit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki semptomları azalttığının yapılan bilimsel çalışmalarda kanıtlandığına işaret etti.

Samancı, gebelik döneminde yan etkilerinden dolayı kısıtlanan ilaçlara alternatif olarak propolis kullanımının bağışıklığı desteklediğini belirterek, "Ancak önemli olan 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile yerli üretim yapan, uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özütlenen, tamamen doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmektir.

Benim önerim, en az yüzde 20 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir damladan çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla tüketmesidir. Ayrıca tüm vitamin ve mineralleri içerisinde barındıran, literatürde tek tam gıda olarak geçen poleni çocuklar, emziren anneler ve gebe anneler günde 1 tatlı kaşığı tüketilmelidir. " ifadelerini kullandı.

"Poleni çocuklar 1-2 tatlı kaşığı, yetişkinler 2-4 tatlı kaşığı tüketebilir"

Uzm. Dr. Ender Saraç ise, çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için beslenme piramidinde bulunan, ekmek, tahıl, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan Anadolu propolisi, arı sütü, polen, ham bal ve arı ekmeğinin günlük beslenme programına dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Çocukların büyüme ve gelişmesini sağlamak için doğada tek tam gıda olarak bilinen polenin mutlaka tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Saraç, "Polenin içeriğinde, lif, fenolik ve flavonoid bileşenler, B1, B2, B3, B5, B6, A, E, C, D ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum, demir ve fosfor mineralleri ayrıca yaklaşık yüzde 30 oranında doğal protein bulunmaktadır. Poleni çocuklarınıza 1-2 tatlı kaşığı verebilir, siz yetişkinler ise 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz." yorumunu yaptı.