Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şebekeler üstü hizmetlerin (anlık mesajlaşma uygulamaları) yetkilendirileceğini belirterek, "Bu platformlar Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'ye sunulan yasa düzenlemesi kapsamında Elektronik Haberleşme Kanunu'na önemli eklemeler olduğunu kaydetti.

Düzenlemeyle şebekeler üstü hizmetler olarak adlandırılan anlık mesajlaşma uygulamalarının yetkilendirileceğini ifade eden Sayan, bu platformların Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirileceğini bildirdi.

Sayan, yetkilendirilen işletmecilerin tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama ve mali konular gibi yükümlülüklere tabi tutulacağını vurguladı.