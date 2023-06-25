Ankaralılar Kurban Bayramı Alışverişi İçin Ulus'ta Hareketlilik Yaşıyor

Kurban Bayramı öncesinde başkentin en eski çarşı ve pazar yerlerinin olduğu Ulus'ta hareketlilik devam ediyor. Ankara'nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'na çocuklarıyla gelen aileler, bayramlık kıyafetler aldı. Bayramda ziyaretçilerinin ağzını tatlandırmak isteyenler, Ulus Hali ve çevresindeki tatlı, lokum ve şeker satan dükkanları hareketlendirdi. Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların ve etlerin kesimini daha iyi yapmak isteyenler de Sobacılar Çarşısı'ndaki bıçak ve bileyleme dükkanlarına uğradı.

Kurban Bayramı öncesinde başkentin en eski çarşı ve pazar yerlerinin olduğu Ulus'ta hareketlilik devam ediyor.

Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti.

Ankara'nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'na çocuklarıyla gelen aileler, bayramlık kıyafetler aldı.

Bayramda ziyaretçilerinin ağzını tatlandırmak isteyenler, Ulus Hali ve çevresindeki tatlı, lokum ve şeker satan dükkanları hareketlendirdi.

Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların ve etlerin kesimini daha iyi yapmak isteyenler de Sobacılar Çarşısı'ndaki bıçak ve bileyleme dükkanlarına uğradı. Bıçak ustaları, vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için bileyleme makinelerinin başında yoğun mesai harcadı.

Bıçakları bileyleme ve şekerleme uyarısı

Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki 48 yıllık giyim dükkanında çalışan 20 yaşındaki Cemal Talha Öztürk, Kurban Bayramı öncesi çarşıda her zaman sakinlik olduğunu belirtti.

Sobacılar Çarşısı'nda 30 yıldır bıçak ustalığı yapan 44 yaşındaki Mehmet Yumurtacı da vatandaşlara iyi bıçak almalarını veya bıçaklarını iyi ustaya bileyletmelerini önererek "İyi bileyletmedikleri için daha sonra mağdur olacaklar." dedi.

Ulus Hali'nde 1954'ten beri şekerleme satılan dükkanda çalışan Sadık Yüksel de Kurban Bayramı öncesi insanların tatil yerlerine gitmeyi tercih ettiğini anlatarak "İnsanlar, bildikleri, markalı ürünlerin satıldığı ve eski, köklü esnaftan ürünler alsınlar. Seyyarlardan, sokak satıcılarından ne olduğu belli olmayan ürünleri almasınlar." diye konuştu.