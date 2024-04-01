YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Ankaralı İş Dünyası Temsilcileri: Seçim Sonrası Ekonomiye Odaklanılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaralı iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkede, başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlaması temennisinde bulunan Ardıç, şöyle devam etti:

"ASO olarak yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkentine' hedefimize ulaşmada destek olmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum."

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da seçimsiz dört yıllık bir dönem yaşanacağına işaret ederek, bu sürenin hem şehirler hem de Türkiye için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur da seçim süreçlerinin ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırdığını bildirdi.

Birçok kişinin, seçim gündeminden uzaklaşarak sadece ekonomiye odaklanmayı düşündüğünü dile getiren Çamur, "Tüm gücümüzü, enerjimizi işe güce vermek zorundayız. Meşakkatli bir süreçten geçerken herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çamur, iş dünyasının seçim sonrası süreçteki beklentilerini de "yatırım ortamının iyileştirilmesi", "finansmana erişimin kolaylaştırılması", "enflasyon kur makasının daraltılıp enflasyon faiz dengesinin oturtulması" şeklinde sıraladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı? Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title