Ankaralı çiftçilere 500 bin domates, biber ve hıyar fidesi dağıtıldı - Haberler

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerli fide çeşitlerinin dağıtılmasının fide dağıtım programını daha anlamlı hale getirdiğini belirterek "Bugün kendi geliştirdiğimiz ve çoğalttığımız fideleri toprakla buluşturarak Bakanlık olarak izlediğimiz politikalarla ilgili bir kez daha çok açık ve net bir mesaj veriyoruz." dedi.

Kirişci, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki fide dağıtım etkinliğine katıldı.

Bitkisel üretimin tohum, fide ve fidanla mümkün olduğunun altını çizen Kirişci, "Biz geldiğimiz günden beri üreticilerimize özellikle daha fazla üretmeleri konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz devam edecek." diye konuştu.

Kirişci, üretmeden tüketilemeyeceğini, bu açıdan bakıldığında yerli ve milli üretimin önemli olduğuna işaret ederek "Bugünkü programı anlamlı ve değerli kılan çeşitlerin bize ait yerli ve milli olmuş olmasıdır. Bugün kendi geliştirdiğimiz ve çoğalttığımız fideleri toprakla buluşturarak Bakanlık olarak izlediğimiz politikalarla ilgili bir kez daha çok açık ve net bir mesaj veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirişci, üretimin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek "Üretimi ve yeşili koruyarak, geliştirerek milli güvenlik kadar önemli olan gıda güvenliğini de zapt altına almış olacağız." dedi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın tarımdaki potansiyeline değinerek Bakanlığın sağladığı desteklerle başkentte üretimin daha da arttığını kaydetti.

Etkinlikte, "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ankaralı kadın ve örnek çiftçilere 160 bini domates, 170 bini biber ve 170 bini hıyar olmak üzere toplam 500 bin fide dağıtıldı.