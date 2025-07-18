Ankara'ya Serbest Bölge Kurulması Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya serbest bölge kurulmasının tüm Anadolu için stratejik bir adım olacağını ve başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturacağını belirtti.

Baran, Ankara'ya serbest bölge kurulması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Serbest bölgenin üretim, yatırım, ticaret açısından bölgeye katkı sağlayacağını ifade eden Baran, ATO olarak başkente serbest bölge kurulması çağrısını her fırsatta dile getirdiklerini aktardı.

Baran, Ankara'nın coğrafi, lojistik, sektörel ve beşeri sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda olduğuna işaret ederek, "En yakın serbest bölgeye 330 kilometre mesafesi bulunan Ankara'nın bir serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur." ifadesini kullandı.

Ankara'nın savunma sanayisinden medikal teknolojilere, makine ve otomasyon sistemlerinden yazılım ve bilişime kadar güçlü bir sektörel altyapıya sahip olduğuna dikkati çeken Baran, şehrin yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya sağladığı 2,5 trilyonluk katkı ve yüzde 9,6 pay ile ikinci sırada yer aldığını anımsattı.

"Serbest bölge yeni iş imkanları doğurabilir"

Baran Ankara'nın üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri ve tasarım merkezleriyle yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik dönüşümün de öncüsü durumunda olduğuna işaret ederek, "Serbest bölge şehrimizde, savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, elektronik, işlenmiş gıda, tarım aleti ve makineleri alanlarında yabancı yatırım ve teknoloji transferlerini hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da serbest bölge kurulması konusu gündeme geldiğinde, şehirde "limanı olmamasının" gerekçe gösterildiğine değinen Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, limanı olmadığı halde 3 ilimizde serbest bölge bulunuyor. Ankara liman şehri olmasa da İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Yozgat'a, Sivas'a yüksek hızlı trenle ulaşılabilen, Türkiye'nin dört bir yanına, demiryolu ve karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Havalimanı'na sahip bir şehir. Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracak, yatırımcıların şehre ilgisini artıracaktır. Binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü şehrimizde, gençlerimiz serbest bölgenin artıracağı iş hacmi ile yeni iş imkanları bulabilir."