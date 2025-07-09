Ankara ve İstanbul'daki 37 Taşınmaz Özelleştirmeye Alındı

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Maliye Hazinesi'ne ait Ankara ve İstanbul'daki toplam 37 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış, kiralama veya başka hukuki işlemlerle özelleştirilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ve İstanbul'daki 37 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, üzerindeki yapılarla birlikte Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 ve Çankaya ilçesinde 3 olmak üzere 4 taşınmaz, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde de 33 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iki ildeki 37 taşınmazın özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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