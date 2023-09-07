Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda toplamda 7 milyon 252 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonlarda sahte bandrollü ve piyasaya sürülmeye hazır makaronlar tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, Ankara ve Adana'da 7 milyon 252 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nin koordinasyonunda yürütülen operasyonda Ankara Yenimahalle'deki bir iş yerine baskın düzenlendi.

Kontrollerde çok sayıda sahte bandrollü ve piyasaya sürülmeye hazır makaron tespit edildi. Toplam 3 milyon 540 bin adet makaronun piyasa değerinin 1 milyon 182 bin lira olduğu belirlendi.

Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nin Adana Gümrük Muhafaza ekipleri ve Jandarma ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü ikinci operasyonda ise bir kamyonda 3 milyon 712 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Dolu makaronların piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.

Böylece iki operasyonda toplam 7 milyon 252 bin 500 kaçak makarona el konuldu.