Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi'nde Aşama Kaydedildi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, kaynak sıkıntısı nedeniyle yapımı yarıda kalan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi ilgili çalışmalarda aşama kaydedildiğini bildirdi. Baran, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in sonunda inşaatına başlanan fuar alanının kaba inşaatının yüzde 30 seviyesinde tamamlandığını, kaynak sıkıntısı nedeniyle devam edemeyen inşaat için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan destek istediklerini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kaynak sıkıntısı nedeniyle yapımı yarıda kalan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi ilgili çalışmalarda aşama kaydedildiğini bildirdi.

Baran, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in sonunda inşaatına başlanan fuar alanının kaba inşaatının yüzde 30 seviyesinde tamamlandığını, kaynak sıkıntısı nedeniyle devam edemeyen inşaat için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan destek istediklerini ifade etti.

Baran, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi ilgili çalışmalarda aşama kaydedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı 14 Nisan'da ATO'da konuk ederek, Ankara'nın sorunları ile çözüm önerilerini gündeme taşımıştık. Bu toplantıda Akyurt'ta yapımına başlanan fuar alanının tamamlanmasının şehrimizin gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, kaynak desteği talebinde bulunmuştuk. Sayın Oktay, konuyla ilgili inceleme gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da konuyu aktardıklarını belirterek, fuar alanının tamamlanması için gereken desteği vereceklerini bildirdi."

Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizmi alanında gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Baran, başkentte uluslararası fuarlar düzenlenmesinin şehre döviz kazandıracağını vurguladı.

Baran, beraberinde onlarca sektörü de harekete geçiren fuarların Ankara'nın marka şehir olmasına da hizmet edeceğini belirterek, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.