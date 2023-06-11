Ankara Ticaret Odası, Yaratıcı Kent Serbest Bölgesi için hazırlık toplantısı yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO), yaratıcı ekonomiyi oluşturan 16 sektörün katma değer artışını sağlamak üzere Ankara'da kurmayı hedeflediği 'Yaratıcı Kent Serbest Bölgesi' için hazırlık istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), yaratıcı ekonomiyi oluşturan 16 sektörün katma değer artışını sağlamak üzere Ankara'da kurmayı hedeflediği "Yaratıcı Kent Serbest Bölgesi" için hazırlık istişare toplantısı gerçekleştirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri ve Medya Meslek Komitelerinin girişimleriyle endüstriyel ürünlerden oyun tasarımına, dijital sanatlardan mimarlığa 16 alanda yaratıcı ekonomide katma değer artışını sağlamak üzere kurulması planlanan Yaratıcı Kent Serbest Bölgesi hazırlıkları için istişare toplantısı yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kreatif endüstrilerin katma değeri yüksek sektörler olduğunu vurgulayarak, bu endüstrilerin, teknolojideki gelişmelerle çeşitliliğinin ve ekonomideki ağırlığının arttığına dikkati çekti.

Ankara'nın yaratıcı ekonomi ile dünya pazarlarındaki payının artmasını hedeflediklerini belirten Baran, "Farklı düşünce ve fikirlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yaratıcılığın toplumsal kalkınmayı hızlandırması için altyapının oluşturulması ve bu alanda girişimciliğin desteklenmesi gerekiyor. Bu altyapının oluşturulmasında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler arasındaki işbirlikleri önemli. Ankara'yı yaratıcı ekonominin başkenti yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.