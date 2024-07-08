Ankara Ticaret Odası, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi İçin İsviçre ve Fransa'yı Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, ATO'nun 26-27- 28 Şubat 2025 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştireceği "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin çalışmaları kapsamında, İsviçre ve Fransa'yı ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Baran, "Coğrafi işaretli ürünler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğumuz, ilgili kurum ve kuruluşlara Zirve davetimizi ilettiğimiz verimli bir ziyaret oldu. Başkentimizi ekonomilerde kaldıraç etkisine sahip coğrafi işaretli ürünlerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran'a, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Komisyon Başkanı aynı zamanda ATO Meclis Üyesi Ülkü Karakuş ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun eşlik ettiği ziyaret programının ilk gününde heyet, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Alparslan Acarsoy'u, coğrafi işaretli ürünler konusunda dünyanın en etkin uluslararası kuruluşlarından biri olan Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Örgütü OriGin'in Genel Müdürü Massimo Vittori'yi ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Departmanı Lizbon Tescili Direktörü Alexandra Grazioli'yi ziyaret etti.

Dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürünler yerinde incelendi

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet programın ikinci gününde ise, Fransa'nın Comté Peyniri üretim merkezi olan Jura bölgesinde bulunan Comté Peyniri Mesleklerarası Yönetişim Komitesi Başkanı Valery Elisseeff'i ziyaret etti. Comté Evi Müzesi'nde incelemelerde bulunan heyete, süt ve peynir üreticisi Claude Vermot-Desroches tarafından coğrafi işaretli Comté Peyniri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Heyet ayrıca, coğrafi işaretli Comté peyniri üretimine hammadde sağlayan Fransa'nın Cademene Kenti'ndeki D'Elise ve Emilien Claudepierre Çiftliği'ni de ziyaret ederek, besicilik ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Programın son gününde Fransa'nın Franche-Comté bölgesinde bulunan Fruitiere de Fontain mandırasına ziyaret gerçekleştiren heyete, Mandıra Üretim Tesisi Şefi Alexandre Courderot tarafından üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Program, heyetin Fransa'nın Jura bölgesinde Marcel Petit firması tarafından peynir olgunlaştırma tesisi olarak hizmet veren tarihi Fort de Saint-Antoine Kalesi'ndeki ziyaretiyle tamamlandı. Ziyarette tesis yetkilisi Claude Querry tarafından heyete detaylı bilgi verildi.

Cİ'nin merkezi olmaya hazırlanıyoruz

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak coğrafi işaretli ürünler konusunda çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, bu kapsamda Ankara Döneri, Ankara Simidi, Ankara Tava, Ankara Erkeç Pastırması, Ankara Tiftiği, Çamlıdere Höşmerim Tatlısı ve Ankara Andezit Taşı olmak üzere Başkent'in değerlerine coğrafi işaret kazandırdıklarını ve bugüne kadar biri uluslararası olmak üzere iki kez "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" düzenlediklerini bildirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Coğrafi işaretli ürünler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğumuz, ilgili kurum ve kuruluşlara Zirve davetimizi ilettiğimiz verimli bir ziyaret oldu. Önümüzdeki Şubat ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Zirve'ye uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin konuşmacı ve konuk olarak yoğun katılımını, Zirve kapsamındaki fuarda stant açmalarını ve yabancı heyetleri Zirve kapsamında şehrimizde ağırlamayı istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünler bulundukları bölgenin ticaret ve turizm alanında gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan önemli bir unsur. Başkentimizi ekonomilerde kaldıraç etkisine sahip coğrafi işaretli ürünlerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ANKARA