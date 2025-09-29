Ankara Ticaret Odası, Riyad'da Küresel Sağlık Fuarı Düzenliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı "Milli Katılımlı Fuar Düzenleme" yetkisiyle ilk fuar organizasyonunu, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da sağlık sektörüne yönelik olarak gerçekleştirecek.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada "Küresel Sağlık Fuarı 2025"e (Global Health Exhibition 2025) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oda'nın, Ticaret Bakanlığından hizmet sektöründe milli katılımlı fuar düzenleme yetkisi aldığını hatırlatan Baran, Körfez Bölgesi'nin önde gelen organizasyonlarından biri olan Küresel Sağlık Fuarı'na, üyelerinin katılım sağlayacağını bildirdi. "Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde" gerçekleştirilecek fuarda, 270 metrekareyle en büyük stantlardan birini açacaklarını belirten Baran, stantta hastane ve klinik yönetim çözümlerinden, sağlık bilişimi ve yapay zeka uygulamalarına, laboratuvar teknolojilerinden medikal turizme kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketlerle birlikte, "şifa ve inovasyon" temasıyla Türkiye'nin sektördeki potansiyelini tanıtacaklarını ifade etti.

"Körfez'in en büyük sağlık fuarına, Türkiye'nin imzasını atacağız"

Baran, fuara 2024'te 130'dan fazla ülkeden 1240 firma ve 100 bini aşkın profesyonelin katılım sağladığına işaret ederek, "Fuar, bu yıl da sağlık sektörünün uluslararası iş bağlantıları açısından önemli bir platform olacak. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük bölümü, Ankara'da yer alıyor. Geliştirdikleri ürünler ise dünya standartlarında rekabet edebilecek nitelikte. Ayrıca ülkemizin diğer illerinde de sektörlerinde başaralı çalışmalar yürüten şirketler var. Biz de standımızla, Körfez'in en büyük sağlık fuarına, Türkiye'nin imzasını atacağız. Ülkemizin sağlık potansiyelini üretim gücünü ve teknolojik yetkinliğini tüm dünyaya tanıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Suudi Arabistan sağlık sektörüne 66 milyar dolarlık yatırım planlıyor"

Bu yıl itibarıyla Suudi Arabistan'ın sağlık sektörüne 66 milyar dolarlık yatırım planladığını aktaran Baran, bunun Türk firmaları için önemli ticari fırsat anlamına geldiğini vurguladı. Pazar fırsatlarına da değinen Baran, "Bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka ve dijital sağlık çözümlerine yönelik yatırımlar ve medikal turizmin büyümesi, Türk sağlık firmaları için yeni pazarlar yaratıyor." ifadesini kullandı.

Baran, firmaların güçlü ticari bağlantılar kurmasına yönelik çalışmaların da titizlikle yürütüldüğüne değinerek, programa Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin de destek vereceğine dikkat çekti.