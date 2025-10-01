Ankara Ticaret Odası'ndan KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan yeni dönem Nefes Kredisi'nin reel sektörün finansman ihtiyacını gidermek açısından çok büyük bir adım olduğunu belirterek, "Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB'un Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek, KOBİ'lere vereceği can suyu ile ekonominin kan dolaşımı hızlanacak" dedi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan ve yarın başlayacak Nefes Kredisi'ni değerlendirdi.

"Kredi hacminin büyüklüğü 25 milyar lira olarak belirlendi"

Enflasyonla mücadele süreci çerçevesinde alınan tedbirler kapsamındaki kredi kısıtlaması nedeniyle reel sektörün, özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle hangi ortamda bir araya gelirsek gelelim, ilk dile getirilen finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardı. Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalarla birlikte KOBİ'lere destek olmak için bu yıl ikinci kez harekete geçti. Ülke genelinde tüm oda ve borsa üyelerimiz Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurarak 1,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. 6 ay anapara ödemesiz bu çalışmada, kredi 24 aya kadar ise yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi."

KOBİ kredilerindeki sınırlı büyümenin, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığını kaydeden Baran, "TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek, istihdam imkanını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.