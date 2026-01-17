Haberler

ATO, 2026 yılına özel Ankara dokulu takvim hazırladı

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası, 2026 yılı için 'Doku Ankara' temasıyla hazırladığı takvimde şehrin tarihini ve kültürel dokusunu tanıtmayı amaçlıyor. Takvimde, Ankara'nın tarihi medeniyetleri temsil eden minyatür sanatına yer veriliyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) "Doku Ankara" temasıyla 2026 yılına özel takvimini hazırladı.

Odadan yapılan açıklamada, ATO'nun, takvimi bu yıl Ankara'yı, binlerce yıllık tarihinin derinliklerinden süzülerek gelen dokular ve minyatür sanatıyla tanıtmak için "Doku Ankara" temasıyla hazırladığı bildirildi.

Takvimde, Ankara'nın Frigler'den Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihinin izlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, kentte yaşayan medeniyetlerin taş ve ahşapta bıraktığı motif ve sembollerdeki izlerin, modern bir ifadeyle ve yine tarihten miras kalan minyatür sanatıyla bugüne taşınarak kültürel hafıza korunmaya çalışıldığı anlatıldı.

Takvimde bulunan tasarımlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ile Ankara'nın tarihi ve kültürel yapılarının minyatürle anlatıldığı bir kolaj çalışmasının da yer aldığına işaret edildi.

Öte yandan, Ankara'nın tanıtımı amacıyla "https://dokuankara.com" adresli internet sitesi de oluşturulduğuna değinilen açıklamada, takvim yapraklarında yer alan QR kodların okunmasıyla ulaşılan internet sitesinde, her aya ait görsellerle, Ankara'nın tarihinin, dokular üzerinden yazı ve resimlerle detaylandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın bu yıl Türk dünyası başkenti olması ve NATO toplantısına ev sahipliği yapması nedeniyle şehrin uluslararası arenada görüneceği bir yıl olacağına dikkati çekti. Takvimle, Ankara'nın tarihini tanıtmayı amaçladıklarının altını çizen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"2026 takvimimizle bir yandan Ankara'yı tanıtırken, diğer yandan şehrimizin tarihindeki izlerin kalıcı olmasını sağladık. Ekonomik ve kültürel gelişme, birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle takvimle, Osmanlı'dan günümüze miras kalan minyatür sanatını günümüze uyarlayarak, sanatın gelişimine de katkıda bulunmayı hedefledik."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
