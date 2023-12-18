Ankara Ticaret Odası'ndan berberlere eğitim programı

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından berberlere yönelik "Erkek Saç Kesimi Masterclass Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Kuaför ve Güzellik Solanları Meslek Komitesi ve Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle hayata geçirilen saç kesimi eğitimi programı, ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, meslek erbabının, dünyadaki trendleri takip ederek bilgi ve donanımını güncellediğini belirterek, "Sektörlerde günceli yakalamak ancak eğitimle mümkün. Berberlik mesleğinin gerekli bilgi ve donanıma sahip usta ellerde, hijyenik koşullarda, belli kalite ve standartlarda ürünler kullanılarak icra edilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde nitelikli iş gücünün önemine dikkati çeken Baran, eğitim programlarının iş gücünün niteliğini artırmaya katkı sağladığını bildirdi.