Ankara Ticaret Odası Heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Heyet, Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verirken, turizm ve sağlık sektöründeki gelişim için yurt dışına direkt uçuşların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kreatif ekonomi alanında TBMM'de bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Baran, Ankara Ticaret Odası'nın üyelerine ve Ankara ekonomisinin gelişimine ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkent'in turizm potansiyelinden bahseden Baran, Polatlı'da bulunan Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi Adayı olduğunu ve Eylül ayında yapılacak toplantıda listeye girme ihtimalinin bulunduğunu anlattı.

Ankara Ticaret Odası'nın Başkent'in sağlık turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalarını aktaran Baran, bu alanda gelişim için yurt dışına direkt uçuşların önemine vurgu yaptı. Baran, "Hızlı tren hattı bağlantılarıyla 10 milyon nüfusun ulaşabildiği bir şehir olan Ankara, hizmet kalitesi ve ücret düzeyi ile sağlık turizminde de gözde merkezlerden biri olarak adını duyurmaya devam ediyor. Hastaları aktarmalı uçuşlarla şehrimize getirmek mümkün değil. Gerek yurt içi yolcular gerekse yurt dışı yolcular için Esenboğa Havalimanı bir aktarma merkezi durumunda. Şehrimizin her alanda gelişimi için yurt dışına direkt uçuşların artırılması gerekiyor" dedi.

Konuşmasında ekonomideki gelişmelere değinen Baran, enflasyonla mücadelenin önemine dikkati çekti. Yüksek enflasyon nedeniyle oluşan fiktif karların vergilendirilmesi nedeniyle işletme sermayelerinin eridiğini kaydeden Baran, enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini söyledi. Vergi sisteminin karışıklığına değinen Baran, "Vergi reformuna ihtiyacımız var" dedi. Baran, reel sektörün finansmana erişimle ilgili sıkıntılarını da dile getirdi.

Son dönemde reklam, mimari, tasarım, film, video, fotoğraf, yayıncılık, yazılım, bilgisayar oyunları, elektronik yayıncılık gibi alanlardan oluşan kreatif ekonominin dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaştığını anlatan Baran, Türkiye'nin oyun, dizi film gibi ihracatlar ile bu alandan pay almaya çalıştığını söyledi. Baran, ilgili sektörlerin kreatif ekonomi olarak benimsenmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması açısından TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Baran, ayrıca Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası'nın 100'üncü yılı nedeniyle programlar düzenlediklerini belirterek, "Ankara Ticaret Odamızın 100'üncü yılı nedeniyle, seçilmiş organ üyeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Naki Demir ve Nihat Uysallı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaretinde "hayırlı olsun" dileklerini de iletti. - ANKARA