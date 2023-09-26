Ankara Ticaret Odası Gayrimenkul Sektörünü Bilgilendiriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), tahkim ve arabuluculuk konularında gayrimenkul sektörünü bilgilendirmeye yönelik Çözüm Zirvesi başlattı. Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili bilgilendirme yapılan zirvede, sektör temsilcileri bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), tahkim ve arabuluculuk konularında gayrimenkul sektörünü bilgilendirmeye yönelik Çözüm Zirvesi başlattı.

1 Eylül'den itibaren ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Kira sözleşmesindeki uyuşmazlıklar için açılan davalara mahkeme kalemleri 1 sene sonraya tarih verir hale gelmişti. Bunun üzerine ATO, tahkim ve arabuluculuk konularında gayrimenkul sektörünü bilgilendirmeye yönelik sektör temsilcilerinin katılımı ile "Çözüm Zirvesi" düzenliyor.

ATO Başkanı Baran burada yaptığı konuşmada, 2022 yılında bin milyon 100 bin uyuşmazlıkta arabuluculuğa başvurulduğunu hatırlatarak, "Bu işin başından bu yana da 4,5 milyondan fazla başvuru oldu. Başarı oranlarının yüzde 70'lere ulaştı. Mart ayı sonunda TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirilmişti. Uygulama da 1 Eylül itibarıyla başladı" dedi.

Söz konusu düzenleme ile kira, kat mülkiyeti gibi konularındaki hukuki uyuşmazlığın dava yoluna başvurmadan vicdani barış ve huzur sağlanarak, tarafların ortak noktada buluşturularak çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını belirten Baran, "Bu yolla komşular, kiracı ya da ev sahipleri, mal ortakları, kat malikleri dava açmadan önce sorunun çözümü için arabulucuya başvuruyor, buradan sonuç sağlanamaz alamaz ise dava yoluna başvurabiliyor" diye konuştu.

Enflasyondaki yükselişin ardından kira artışlarının sınırlandırılmasının ev sahibi ile kiracı arasında sorun oluşturduğunu dile getiren Baran, "Arabuluculuk müessesesinin gayrimenkul hukukunu kapsayacak şekilde genişletilmiş olması sorunların kırmadan dökmeden çözümü açısından da çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Baran, arabuluculuk konusunun, konunun taraflarının hizmet verdiği kesimler olması nedeniyle ATO'nun Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'ni yakından ilgilendirdiğini aktararak, emlak danışmanlığı yapan kişilerin arabuluculuk davalarında bilirkişi olarak görev almasının söz konusu olduğunu ve söz konusu toplantıda bu konunun detaylarıyla ele alınacağını söyledi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ise burada yaptığı konuşmada, ev sahibi olmanın giderek zorlaşmasının yanı sıra kiralara yapılan artışların hem vatandaşları hem de sektörü zor duruma soktuğunu belirterek, Süleyman Demirel'in "Enflasyon sadece bir pahalılık olayı değildir, toplumların ahlakını da bozar" sözünü hatırlattı.

"Gerçek dışı fiyatların gazıyla gerçek değerinin üzerine çıkanlarla mevcut piyasa koşullarının farkında olmayanlar arasında bir diyalog kurmaya çalıştınız"

Yılmaz, piyasalarda tüm sektörlerde artış olmasına rağmen mülk sahibi-kiracı üzerinden bir tartışma oluşturulduğunu ifade ederek, "Meslek mensubu arkadaşlarımız bu tartışmanın tam ortasında kaldılar. Bunun bedelini çok ağır ödediler. Burada en sorumsuz olması gereken sizler, bu meslek mensupları en büyük bedeli ödemek zorunda kaldınız. Sizler en hızlı şekilde portföyünüzdeki taşınmazları değerlendirmek isterken sarı sitelerdeki gerçek dışı fiyatların gazıyla gerçek değerinin üzerine çıkanlarla mevcut piyasa koşullarının farkında olmayanlar arasında bir diyalog kurmaya çalıştınız" değerlendirmesini yaptı.

Kira sözleşmesindeki uyuşmazlıklar için açılan davalara mahkeme kalemlerinin bir yıl sonraya tarih verir hale geldiğini ifade eden Yılmaz, "Gerek mahkemelerin iş yükünün azalması gerekse uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca ulaşması açısından arabuluculuk önemli bir adım oldu. Bu sürece sektörü bilen ve bizzat içinden gelen emlak danışmanı arkadaşlarımızın bilirkişi olarak dahil edilecekler. Komitemiz ve odamız için de olağanüstü bir süreç yaşamış olacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Baran'a ve Yılmaz'a 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından plaket hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Zirve, sektör temsilcilerinin katılımcıları bilgilendirdiği sunumlar ile devam ediyor.

ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen zirveye, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram'ın yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Birinci Hukuk Müşaviri İbrahim Nihat Bayar, Hukuk Müşaviri Avukat Pelin Gökçe Uğurlu, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel ve Avukat Kaya Yelek ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANKARA