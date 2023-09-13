Ankara Ticaret Odası, Çin İthalat ve İhracat Fuarını Üyelerine Tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Çin'de 15 Ekim'de başlayacak olan Kanton Fuarı'nı üyelerine tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, fuarın dış ticareti geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için çaba gösterileceği ifade edildi.

Çin'de 15 Ekim'de başlayacak "Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarını, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine tanıtmak amacıyla toplantı düzenlendi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay,, fuarın dış ticareti geliştirmek açısından üyeleri için fırsat olduğunu belirtti.

Aktay, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye'nin Çin'den ithalatı yaklaşık 41 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,2 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Bu rakamı yeterli görmüyor, üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemizin de lehine olacak şekilde ticari bağları geliştirmek, güçlendirmek istiyoruz. ATO olarak iki ülkenin ticaretini daha yukarılara taşıma gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

Çin Dış Ticaret Merkezi (CFTC) Direktörü Chu Shija da Türk iş insanlarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Sizlerin deneyim ve fikirlerinizi somut sonuçlara dönüştürmek istiyoruz. 15 Ekim'de yapılacak fuara Türk şirketlerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.