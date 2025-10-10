Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, THY'nin 'Connect To Türkiye' Programına Destek Verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yollarının (THY) "Connect To Türkiye" programı kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, THY'nin Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" programına destek verdi.

Bu kapsamda Stockholm'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Baran, programın tanıtım ve turizm açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Baran, "Ülkemizin ve özellikle başkentimizin turizm gelirlerini artırmak ve Ankara'yı Türkiye'nin ikinci büyük hava ulaşım merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz daha çok direkt uçuşla başkentimize daha fazla turistin gelmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticaret ağındaki konumu güçleniyor

ATO olarak, THY ve AJet ile Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalışmalarının sonuçlarını vermeye başladığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Kasım ayında mevcut hatlara Ankara-Bağdat hattının da ekleneceğini memnuniyetle öğrendik. Başkentimizi dünyaya bağlayan bu adımlarla, şehrimizin uluslararası ulaşım ve ticaret ağındaki konumu her geçen gün daha da güçleniyor."