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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA'yı tebrik etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başardığını bildirdi.

Baran, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, Milli Mücadele döneminden bu yana, ülkenin gelişimine şahitlik eden AA'nın, yaptığı yüz binlerce haberle ülkede olan biteni dünyaya, dünyada olan biteni de kendilerine aktardığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiği yenilikleri, derin birikimiyle birleştirerek doğru ve güvenilir haberler sunan AA, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra birçok ülkede varlığını sürdürerek, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren AA'nın yeni yaşını kutluyor, zatıalinizin şahsında tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Medya Politika Ekonomi Güncel Haberler

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