Ankara Ticaret Borsası'ndan Üreticilere Lisanslı Depoculuk Çağrısı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, hasat döneminde hububatını düşük fiyattan satmak istemeyen üreticilere, ürünlerini "lisanslı depolarda muhafaza etme" çağrısında bulundu.

Yavuz, açıklamasında, Şereflikoçhisar ve Ahiboz'daki tesislerde 2025 hububat sezonunu başlattıklarını, kuraklık ve zirai don nedeniyle verimin yüzde 20-30 düştüğünü bildirdi.

Üreticilerin, ürünlerini değerinin altında satmasını istemediklerini vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticimiz ürününü, hasat zamanı oluşan arz sebebiyle oluşan düşük fiyatlardan etkilenmeden, sağlıklı, sigortalı, devlet destekli lisanslı depolarda muhafaza edebilir. 'Ben hemen satmak istiyorum' derlerse de uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda ürünlerinin kalitesini doğru şekilde ölçüp, bu ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisinin avantajlı fiyat desteğiyle satabilirler. Ben üretici ve tüccarımızı devlet destekleriyle birlikte daha da avantajlı hale gelen, çağımızın ve teknolojinin nimetlerinden doğan 'lisanslı depoculuk' sisteminden faydalanmaya davet ediyorum."