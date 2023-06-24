Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonuna kadar ücretsiz

Ankara ile Sivas arasında hizmete başlayan hızlı tren hattı, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bu kararı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz seferler hükme bağlandı.