Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonuna kadar ücretsiz
Ekonomi Haberleri
Ankara ile Sivas arasında hizmete başlayan hızlı tren hattı, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bu kararı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz seferler hükme bağlandı.
Ankara ile Sivas hattında hizmete başlayan hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulunmuştu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz Ankara-Sivas-Ankara YHT seferleri hükme bağlanmış oldu.
Söz konusu hattaki tren seferleri 26 Nisan'da başlamıştı.