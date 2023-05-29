Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 110 Bin Yolcu Taşındı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcunun taşındığı belirtildi. TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: