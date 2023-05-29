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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 110 Bin Yolcu Taşındı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 110 Bin Yolcu Taşındı

Ekonomi Haberleri

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcunun taşındığı belirtildi. TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcunun taşındığı belirtildi.

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

Ankara Sivas Ekonomi Haberler

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