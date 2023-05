Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çatı yenileme ve tadilat çalışmaları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde 3 perondan oluşan satış birimlerinin çatı kısımlarında yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Bir kısmı asbestli malzeme içeren çatının yenilenmesiyle daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturuldu.

ABB, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin 3 perondan oluşan satış birimlerinde yıllardır yaşanan çatı akması sorununu çözüme kavuşturdu. Toptancı Hali'nin çatı kısmında başlayan yenileme ve tadilat çalışmaları tamamlandı. İnsan ve doğa sağlığına zararlı asbest malzeme içeren 35 bin metrekarelik çatıdaki çalışmaların tamamlanmasıyla hem hal esnafı hem de vatandaşlar için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratıldı.

Proje kapsamında peron çatılarının tamamen yenilendiğini kaydeden ABB Toptancı Hal Şube Müdürü Fatih Aydemir, "Bununla birlikte projenin diğer aşamalarına hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Altyapı ve asfalt çalışmaları ile elektrik sistemi de değiştirilecek. Toptancı hal esnafımız yapılan iş ve işlemlerden son derece memnun. Gelen müşteriler de bu konuda bize memnuniyetini bildiriyor" dedi.

HAL ESNAFINDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Toptancı Hali esnafı, peron çatılarının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Ramazan Türkmen: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Güzel olmuş çatılarımız, bütün esnafımız çok mağdurdu ama çatılarımız yenilendiği için memnun oldum."

-Hasan Yudu: "Toptancı Hali esnafıyım. Şimdiki halinden çok memnunuz. Çatılar olağanüstü oldu. Taleplerimizi Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Mansur Başkan da sağ olsun bizleri geri çevirmiyor. En ufak bir yağmur yağsa çatılardan dükkanlara yağmur suları birikiyordu, içeriye ürün taşıyoruz, içerisinden dışarıya ürün taşıyoruz gerçekten çok zorlanıyorduk. Şimdi öyle bir sorun kalmadı. Teşekkür ediyorum."

-Yüksel Büyüköner: "Sürekli temizlik yapılıyor. Çatılar çok iyi oldu, daha önceden yağmur yağdığı zaman tepemize sular akmaya başlıyordu. Şu an o sorun giderildi. Temizlik açısından da günlük düzenli temizlik yapılıyor çok memnunuz."

-Şefik Şimşir: "Eski bir hal olduğu için bundan önceki dönemde çatılarımız akıyordu, şimdi çatılarımız yenilendi hiçbir sıkıntımız yok. İçerinin ışıkları aydınlandı. Ara yollarımız her gün dezenfekte suyla yıkanıyor. Çatılarımız yeniden yapıldı. Doğal gaz getirdiler daha önce doğal gaz yoktu. Her gün tüple uğraşıyorduk, doğalgaz yapıldı tüp derdinden kurtulduk. Hal içi eskiden tıkanıyordu şimdi tıkanma olayı kalmadı. İnsanlar güzel bir şekilde gelip alışverişini yapabiliyor. İstediğimiz hizmeti almaya başladık. Ne dediysek Belediye'miz her şeyi anında yapmaya başladı. Ne eksiğimiz varsa yaptılar, şu an hiçbir eksiğimiz yok."