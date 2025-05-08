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Ankara Sanayi Odası'ndan Meslek Liselerine Destek Protokolleri

Ankara Sanayi Odası'ndan Meslek Liselerine Destek Protokolleri
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Ankara Sanayi Odası, meslek liseleri ile işbirliği yaparak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için protokoller imzaladı. Oda, mobilya ve iç mekan tasarımı alanındaki üç okulun eğitsel gereksinimlerini gidermeyi hedefliyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için meslek liseleriyle işbirliklerini sürdürüyor.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamada, okul-sanayi işbirliği kapsamında Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolleri imzalandığı bildirildi.

Mobilya Sanayi Meslek Komitesi ile Büro, Ofis Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde imzalanan protokoller ile "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı" alanı bulunan üç okulun eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesiyle güçlendirileceği belirtilen açıklamada, ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek verileceği vurgulandı.

"Meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata'nın imza töreninde yaptığı konuşmaya da yer verildi. Meslek liselerinin potansiyelini ortaya çıkarmak için yatırımın şart olduğunun altını çizen Ata, "Bu kapsamda biz de ASO olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Seyit Ardıç'ın vizyonu ve komitelerimizin çalışmalarıyla, meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Törende konuşan Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç da eğitimle ilgili projelere çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okul-sanayi işbirliği konusunda hassasiyetimiz üst düzey. Mesleki teknik eğitim konusunun ilçemizde daha da yaygın hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASO da hem sanayimizin gelişmesi konusunda hem de mesleki eğitime yönelik çalışmalarıyla yapıcı bir unsur. Çalışmaların artarak devam etmesini umuyorum."

Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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