Ankara Sanayi Odası, Ankara'yı sanayinin başkenti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkesle birlikte yürüdüklerini ifade etti. ASO'nun düzenlediği iş insanları istişare toplantısında, ilçede faaliyet gösteren sanayiciler sorunlarını ve taleplerini iletti. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkesle birlikte yürüdüklerini ifade etti.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın ilkini Kahramankazan'da düzenlediği iş insanları istişare toplantısının ikincisi Akyurt'ta yapıldı.

Toplantıda, ilçede faaliyet gösteren sanayiciler, sorunlarını ve taleplerini, ilgili mercilerin yöneticilerine ilettiler.

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin de katkılarıyla ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katıldı.

Ardıç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, artan nüfus ve hızlı kentleşmenin ekonomik fırsatları olduğu kadar sorunları da beraberinde getirdiğine ifade etti.

Kentsel gelişmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yöneltilmesinin kentlerin ekonomik büyümeleri açısından önemine işaret eden Ardıç, üretebilme kabiliyetinin Ankara'nın her bir bölgesine yayılması için belediyelerle iş dünyası arasındaki iletişimin önemini vurguladı.

Ankara'yı sanayi ve teknolojide lider yapmak vizyonu doğrultusunda yoğun faaliyetler yürüttüklerine değinen Ardıç, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sorunlarını ilgili kamu ve özel kurum, kuruluşların üst düzey temsilcilerine doğrudan iletmelerini sağlıyoruz. Oda'mız tarafından düzenlenen toplantılar aracılığı ile ilgili tarafların bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenliyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıklarımızı bir kenara koyarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında Ankara'mızı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'da üretimin ve istihdamın artması için organize sanayi bölgelerine ve iş dünyasına her zaman destek olduklarını ifade etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da ilçede faaliyet gösteren firmaların ciddi oranda ihracat yaptıklarına işaret ederek, "Bu, bizim gurur, övünç kaynağımız. Biz her zaman sanayimizde yapılan üretimle gurur duyuyoruz. Biz de bu başarıda, bu çorbada tuzumuz olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.