Ankara'nın Vizyonu: Bir Başkentten Daha Fazlası

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin asırlık Cumhuriyet tecrübesi edinen bir şehir olduğunu belirterek, "Ankara sadece bir başkent değil, aynı zamanda bir umut ve değişimin de merkezi. Bu şehrin kuruluşundaki vizyonu her zaman aklımızda tutmamız gerektiği kanaatindeyim." dedi.

ATO Yüksek İstişare Kurulu, "2. Yüzyılda Ankara Vizyonu" gündemiyle ATO Duatepe Hizmet Binası'nda toplandı.

Baran, konuşmasında, binlerce yıllık geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara'nın, tarihin her döneminde kültürel ve ekonomik birikimiyle önemli bir merkez olduğunu anlattı.

Bağımsızlık mücadelesinin kalbi ve demokrasinin beşiği Ankara'nın, asırlık Cumhuriyet tecrübesi edinen bir başkent olduğunu vurgulayan Baran, "Ankara sadece bir başkent değil, aynı zamanda bir umut ve değişimin de merkezi. Bu şehrin kuruluşundaki vizyonu her zaman aklımızda tutmamız gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın Türkiye ekonomisine İstanbul'dan sonra en çok katkı sağlayan il olduğunu, 13 bin 20 dolar kişi başı milli gelirle Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğunu aktardı.

Savunma sanayisi şirketlerinin yarısı Ankara'da

Başkentin teknoloji üretim ve geliştirme konularında da öncü bir şehir olduğuna dikkati çeken Baran, "10'u faal, 3'ü yapım yaşamasında 13 teknoloji geliştirme merkezimiz, 150 AR-GE, 36 da tasarım merkezimiz var. Türkiye'deki savunma sanayi işletmelerinin yüzde 50'si Ankara'da. Sektörün cirosunun yaklaşık yüzde 50'si Ankara'da üretiliyor." bilgisini verdi.

Baran, başkentin 12,4 milyar doları ihracat olmak üzere 30 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi öncesinde şehrimizde e-ticaret yapan işletme sayısı 6 bin civarında iken bu sayı 2023 yılı sonu itibarıyla 50 bini aştı. E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı itibarıyla Ankara, İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. İlimizde e-ticaret yapan işletmelerin oranı, toplam işletmelerin yüzde 15'ine yaklaştı."

Kentin sağlık turizmi konusundaki potansiyeline de değinen Baran, "Ankara gerçek bir sanayi ve ticaret kenti durumunda ve turizm kenti olmaya da aday bir şehir. Ankara'da şehrimizin gelişmesi için ticarette de sanayide de turizmde de sağlıkta da eğitimde de hangi alanda isterseniz o alanda uygun bir zemin var." görüşünü paylaştı.

Şehir tanıtım gezisi önerisi

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de başkentin tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçilerek okulların son haftasında çocuk ve gençlere yönelik gezi düzenlenmesini önerdi.

Çiçek, "Meslek odaları bir araya gelerek basın kuruluşlarıyla televizyonlarla görüşüp 'İkinci Yüzyılda Ankara' günleri adı altında başkenti, tarihini, turizmini ve üretim potansiyelini tanıtılmasını sağlayabilir." ifadesini kullandı.