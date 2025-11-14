Haberler

Ankara'nın İhracatı Yüzde 13,6 Artarak Rekor Kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'dan yapılan ihracat, bu yılın 10 ayında geçen yıla göre yüzde 13,6 artarak 12 milyar 999 milyon dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisi, başkentten yapılan dış satımda en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu.

Ankara'dan bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 12 milyar 999 milyon 25 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 10 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolara çıktı.

Ankara'dan yapılan ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 artarak 12 milyar 999 milyon 25 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 440 milyon 584 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-ekim döneminde en fazla dış satım yapılan ülkenin Birleşik Krallık olduğu görüldü. Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'a 915 milyon 541 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 894 milyon 865 bin dolarla Almanya, 875 milyon 528 bin dolarla Çin, 865 milyon 46 bin dolarla ABD ve 701 milyon 125 bin dolarla Slovakya takip etti.

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

Başkentten yılın 10 ayında yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" sektörü 1 milyar 428 milyon 724 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 394 milyon 10 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 307 milyon 689 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 105 milyon 133 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 1 milyar 62 milyon 17 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 1155 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 67,6 ile "mücevher", yüzde 36,8 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 26,7 ile " çimento cam seramik ve toprak ürünleri" sektörleri takip etti.

"Memur kenti olarak anılan Ankara artık ticaretin merkezi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ankara'nın bu yılın gerçekleştirdiği ihracatın son derece önemli bir başarıyı işaret ettiğini söyledi.

Ankara'nın ihracatta sürekli gelişen bir seyir izlediğine dikkati çeken Baran, "Başkentimiz kendi rekorunu kırarak, ülke ekonomisine her geçen gün büyüyen oranda katkı sağlıyor. Özellikle savunma, makine, metal, otomotiv yan sanayi, medikal, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapması nedeniyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir." dedi.

Baran, bu yılın 10 aylık döneminde yapılan dış satımda otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, elektrik ve elektronik ile madencilik ürünlerinin ilk sıralara yer aldığına işaret ederek, bu başarının tesadüfi olmadığını, söz konusu ilerlemenin Ankara'nın son 20-25 yılda ekonomide attığı güçlü temellerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sanayi sektöründe kaydedilen ilerlemelerin Ankara'yı önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem kamu kurumlarının merkezi olması sebebiyle 'memur kenti' olarak anılan Ankara, bugün artık teknoloji, sanayi ve ticaretin de merkezi durumuna geldi. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor, halihazırda iki yeni OSB daha kurulması için çalışmalar devam ediyor. 21 üniversitesi bulunan Ankara, üniversite-sanayi işbirliğinin en fazla gerçekleştiği şehirler arasında yer alıyor ve bu da şehrin rekabetçiliğini güçlendiriyor."

Baran, lojistik imkanlar açısından değerlendirildiğinde de coğrafi konumunun etkisiyle şehrin önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkati çekerek, gelişmiş kara yolu ve demir yolu bağlantılarının Ankara'dan farklı bölgelerle ticaretin kolayca yapılmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Yaklaşık 500 kilometre mesafede 10 limana lojistik bağlantısı bulunan Ankara'nın, Esenboğa Havalimanı'ndaki genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla hava yolu lojistik imkanlarını da artıracağına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"2024 verilerine göre dış ticaret hacmi 32 milyar dolar civarında olan Ankara, iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta üçüncü sırada bulunuyor. Başkentimizden 200'e yakın ülke ve coğrafi bölgeye ihracat yapılıyor. Ankara'nın ihracat potansiyelini günden güne artırdığını ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlarıyla ülkemize önemli katma değer sağladığını görmek bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz en küçüğünden en büyüğüne KOBİ'lerimizi ihracatın güçlü ve kalıcı aktörleri haline getirmek ve yüksek teknoloji ve katma değerli ürün ihracatımızı en üst seviyeye taşımak."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.